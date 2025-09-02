Сотрудников Щелковского комбината в Лосино-Петровском наградили ко Дню ветеринара

День ветеринарного работника отмечается в Российской Федерации ежегодно 31 августа. Статус официального государственного профессионального праздника он получил в 2014 году. Щелковский Биокомбинат — предприятие со столетней историей. Недавно прошло награждение его сотрудников.

«Предприятие увеличивает выпуск продукции, разрабатывает новые вакцины, регистрирует их, по всем направлениям выполняет поставленные задачи Министерством сельского хозяйства», — уточнил директор Олег Акилин.

В Щелковском Биокомбинате зарегистрировали 12 новых лекарственных средств для ветеринарного применения и разработано девять диагностических препаратов, также оформлено 17 патентов. Щелковский Биокомбинат продолжает укреплять свои позиции как ведущий производитель ветеринарных препаратов, обеспечивая защиту животных и продовольственную безопасность страны.

На Биокомбинате праздник отметили общим собранием сотрудников всех подразделений и награждением лучших работников. Лаборантам и ветеринарным врачам вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

На предприятии работают более 600 человек, и среди них много как ветеранов ветеринарного дела, так и молодых сотрудников.

«Одно из основных предприятий страны. Мы очень рады, что они развиваются, открывают новые производства, внедряют новые технологии и расширяют границы возможного», — поздравил глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав.

Своим каждодневным трудом работники биокомбината обеспечивают охрану здоровья животных и оберегают здоровье населения. В честь профессионального праздника для работников выступил народный коллектив «Вам и не снилось».