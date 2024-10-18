Сотрудников Росприроднадзора наградили за администрирование экологических платежей

Сотрудники Росприроднадзора получили благодарственные письма подмосковного парламента за администрирование экологических платежей. Награды специалистам вручил заместитель председателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.
По словам Наумова, контроль за средствами, которые взимают за негативное воздействие на окружающую среду с промышленных предприятий — одно из важных направлений работы Роспотребнадзора.
«Наша общая задача заключается в том, чтобы экологические платежи расходовались исключительно на природоохранные мероприятия. Поскольку чистая экология — залог развития Подмосковья» — отметил зампред.