Сотрудников Росприроднадзора наградили за администрирование экологических платежей

По словам Наумова, контроль за средствами, которые взимают за негативное воздействие на окружающую среду с промышленных предприятий — одно из важных направлений работы Роспотребнадзора.

«Наша общая задача заключается в том, чтобы экологические платежи расходовались исключительно на природоохранные мероприятия. Поскольку чистая экология — залог развития Подмосковья» — отметил зампред.

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