Сотрудников Росгвардии в Воскресенске поздравили с профессиональным праздником

В Воскресенске поздравили сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником. Им вручили награды, а также подвели итоги конкурса детских рисунков.

День сотрудников и гражданских служащих войск национальной гвардии России отмечается 27 марта. Утром подполковник полиции, начальник Воскресенского отдела вневедомственной охраны филиала Управления национальной гвардии по Московской области Александр Фокин поздравил коллег с праздником.

«Желаю вам высоких результатов в работе, и чтобы вас всегда ждали дома. Потому что безумно приятно возвращаться туда, где тебя любят и ждут», — отметил Александр Фокин.

Во время церемонии награждения подвели итоги конкурса детских рисунков. Ребята нарисовали родителей, которые служат в Росгвардии. Дети изобразили героев и защитников, которые ежедневно охраняют порядок в муниципалитете. Все участники получили дипломы и памятные подарки.

История российских войск правопорядка насчитывает более двух столетий. За это время они неизменно остаются одним из важнейших элементов системы обеспечения безопасности государства. В наши дни подразделения Росгвардии участвуют в выполнении служебно-боевых задач в рамках специальной военной операции.