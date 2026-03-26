Торжество, приуроченное к 10-летию со дня образования войск национальной гвардии, прошло в 21 бригаде оперативного назначения. Личный состав и командира соединения поздравил глава муниципалитета.

27 марта войска правопорядка страны отмечают 10 лет со дня своего основания. Почетным гостем стал глава муниципалитета Максим Красноцветов, который обратился к военнослужащим и ветеранам прославленного соединения.

Максим Красноцветов подчеркнул уникальную роль Софринского соединения в истории страны. Он напомнил, что бригада участвовала в урегулировании конфликтов на пространстве бывшего Советского Союза и в современных границах России, неизменно демонстрируя высокую выучку и мужество.

«Софринская бригада оперативного назначения прошла все горячие точки на территории бывшего Советского Союза и нынешней России, четко и самоотверженно выполняя боевые задачи, обеспечивая общественную безопасность, защищая мирное население от преступных посягательств. Сегодня военнослужащие Софринской бригады активно участвуют в специальной военной операции, приближая победу», — сказал глава округа.

Особые слова благодарности в этот день прозвучали в адрес ветеранов бригады. Как отметил Максим Красноцветов, именно их доблесть и самоотверженность заложили основы славной истории, которой сегодня гордится вся страна.

Глава муниципалитета также обратил внимание на развитие технической базы Росгвардии. По его словам, за прошедшие годы ведомство совершило значительный прорыв в вопросах вооружения и оснащения техникой.

Завершилось торжество церемонией награждения. Отличившимся военнослужащим Максим Красноцветов вручил благодарственные письма и награды.