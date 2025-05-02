Сотрудников пожарной охраны в Можайске наградили за профессионализм и отвагу

В Доме культуры «Химик» в Можайске в честь Дня пожарной охраны состоялось торжественное мероприятие. Специалистов пожарно-спасательного отряда поздравили с профессиональным праздником, наградили медалями, благодарственными письмами и почетными грамотами.

Заместитель главы Можайского муниципального округа Мария Азаренкова обратилась к собравшимся с приветственной речью. Пожарным вручили благодарственные письма администрации Можайского округа, медали и почетные грамоты Министерства чрезвычайных ситуаций России за добросовестное выполнение служебных обязанностей и профессионализм.

Начальник 19-го пожарно-спасательного отряда Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Московской области Михаил Кожин также поздравил коллег. Он наградил троих студентов Можайского техникума благодарственными письмами за работу по профилактике пожарной безопасности в муниципалитете.

Праздничное настроение гостям вечера создали творческие коллективы Дома культуры «Химик».