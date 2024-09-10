Сотрудников полиции в Серпухове наградили ко Дню патрульно-постовой службы

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Патрульно-постовой полиции в этом году исполнится 101 год. В честь праздника отметили лучших сотрудников отдела в Серпухове.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко наградил за высокий профессионализм четырех сотрудников: Андрея Трутнева — командира отделения первого взвода, Ивана Ермакова — инспектора второго мобильного взвода роты отдельного батальона патрульно-постовой службы, Константина Леонтьева — полицейского водителя первого мобильного взвода и Максима Платицина — водителя второго мобильного взвода отдельной роты.

«Благодарю за достойную службу и профессиональное исполнение поставленных задач», — заявил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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