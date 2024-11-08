Сотрудников полиции в Чехове наградили в честь профессионального праздника

Накануне Дня полиции в Чехове отметили лучших сотрудников местного отдела министерства внутренних дел. Он занял шестое место в рейтинге подразделений Московской области.

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин наградил личный состав отдела Министерства внутренних дел по городскому округу Чехов в преддверии Дня полиции. Сотрудники выявляют и пресекают все виды преступлений, а также занимаются их профилактикой. Они следят за безопасностью движения на дорогах и общественным порядком во время массовых мероприятий культуры и спорта.

Чеховский отдел занял шестое место в рейтинге подразделений полиции Подмосковья. На 14% увеличилась раскрываемость административных правонарушений, количество расследованных уголовных дел возросло на 27%. Сократилось число преступлений на улицах и преступлений средней тяжести на 14% и 27% соответственно.

«Задачи по защите правопорядка и противодействия преступности требуют от сотрудников органов внутренних дел мужества, компетентности и готовности в любую минуту прийти на помощь тем, кто в этом нуждается», — сказал Михаил Собакин.

Он поблагодарил начальника отдела Азамата Батяева, ветеранов и весь коллектив, пожелал им здоровья, благополучия и добра.

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