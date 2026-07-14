Сотрудников почты поздравили с профессиональным праздником в Подольске

В День российской почты от имени главы городского округа Подольск награды работникам вручил начальник Управления по инвестиционной деятельности, транспорту и связи Иван Шляхтин. Поздравительный адрес трудовому коллективу «Почты России» передали начальнику Подольского почтамта Наталье Малаховой.

Наталья Малахова работает на почте уже 10 лет. «Желаю всем коллегам семейного благополучия и тепла. И пусть наша общая работа дарит хорошие эмоции — и тем, кто ее выполняет, и тем, ради кого мы это делаем», — сказала начальник Подольского почтамта.

За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие отрасли связи и массовых коммуникаций лучшие сотрудники удостоены медалей «За безупречную службу» различных степеней. Еще одного работника почты наградили благодарностью главы городского округа. Торжественная церемония прошла в дружеской и теплой атмосфере.