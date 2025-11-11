Сотрудников ОВД наградили к профессиональному празднику в Рузе

Профессиональный праздник сотрудники органов внутренних дел Рузы отметили в обновленном Центре культуры и искусств. Лучшим из них в торжественной обстановке вручили заслуженные награды.

«Служба в полиции — трудное и опасное, но благородное дело. Вы всегда с честью и достоинством выполняете свои долг перед государством и гражданами. От вашей оперативности и профессионализма зависят человеческие жизни и судьбы. Спасибо, что достойно несете службу по обеспечению безопасности наших жителей», — обратился к виновникам торжества руководитель муниципалитета.

Награды получили также представители общественного совета МВД, ветераны милиции и полиции.

День работника органов внутренних дел — первое праздничное мероприятие в Центре культуры и искусств после завершения капитального ремонта здания. Здесь провели фасадные работы и обновили входную группу.

Встреча завершилась минутой молчания в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей.