Сотрудников ОВД наградили к профессиональному празднику в Можайском округе

Торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел, прошло в Можайском культурно-досуговом центре. В зале собрались действующие сотрудники полиции, ветераны службы, представители власти и общественники.

После исполнения государственного гимна России с поздравительной речью выступил начальник Отдела МВД России «Можайский» полковник полиции Юрий Воронин. Более 40 полицейских были отмечены ведомственными наградами МВД России, Главного управления МВД по Московской области и местного отдела внутренних дел.

Особо чествовали сотрудников, выполнявших задачи в зоне проведения специальной военной операции. Старший сержант полиции Евгений Логунов был удостоен медали МВД России «За боевое содружество». Память коллег, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания.

Правоохранителей поздравили также глава округа Денис Мордвинцев, депутаты Московской областной думы Татьяна Сердюкова и Владимир Вшивцев, председатель совета ветеранов Нина Истратова, директор военно-исторического музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев, помощник благочинного Можайского округа протоиерей Родион и другие почетные гости. Они вручили сотрудникам и ветеранам ведомств благодарственные письма и награды.

На празднике наградили участников всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Артисты и коллективы Можайского округа подарили виновникам торжества свои яркие творческие номера.