Сотрудников НПО Лавочкина наградили ко Дню космонавтики в Химках

11 апреля, в преддверии Дня космонавтики, в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина отметили заслуги сотрудников перед космической отраслью. Торжественную церемонию посетили почетные гости, включая главу городского округа Химки Инну Федотову, заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Дениса Кравченко и заместителя генерального директора «Роскосмоса» Ивана Данилова.

Среди гостей также были заместитель председателя совета депутатов городского округа Химки Руслан Шаипов, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов и депутат Инна Монастырская.

Награды вручили специалистам различных направлений, чей вклад незаменим для космической отрасли: инженерам, конструкторам, ученым, операторам ЧПУ-станков и малярам.

Руслан Шаипов подчеркнул неразрывную связь Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина с историей округа.

«Для Химок ваше предприятие — настоящая гордость. Многие семьи нашего города связаны с НПО Лавочкина, и это не просто работа — это судьба, призвание, часть истории нашего города. Каждый спутник, каждый аппарат, созданный здесь, — это результат труда тысяч людей: от ведущих конструкторов до специалистов разных профессий», — подчеркнул Руслан Шаипов.

Инна Федотова отметила роль предприятия в отечественной космонавтике. «Уверена, что коллектив НПО Лавочкина и впредь будет оставаться в авангарде научно-технического прогресса, а его разработки — служить делу мира, науки и развития», — подчеркнула глава Химок.

В завершении праздника артисты Центральной детской школы искусств выступили с концертной программой.