Сотрудников «Мособпожспаса» наградили медалями «За спасение на пожаре»

Сотрудников «Мособлпожспаса» Илью Харламова и Бориса Пономарева наградили медалями «За спасение на пожаре». В 2022 году в условиях, сопряженных с риском для жизни они проявили отвагу и самоотверженность при эвакуации людей из охваченного огнем производственно-складского комплекса в Подольске.

«Пожар начался на третьем этаже комплекса — вспыхнул упаковочный материал. Огонь мог распространится по всему зданию, где в одном из складских помещений хранились емкости с легковоспламеняющимися жидкостями. В условиях нулевой видимости пожарные спасли рабочих, которые не успели вовремя эвакуироваться из-за сильного задымления», — рассказала главный эксперт по кадровому обеспечению территориального управления № 14 Инна Петряева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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