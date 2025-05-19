Сотрудников МФЦ в Серпухове наградили почетными грамотами

Председатель территориальной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений Галина Улитина и депутат Совета депутатов Елена Акимова посетили многофункциональный центр в Серпухове. Они поблагодарили коллектив за слаженную работу и отметили сотрудников благодарственными письмами.

Гости также подчеркнули, насколько важен добросовестный и усердный труд каждого специалиста многофункционального центра, благодаря которому решаются государственные задачи. Руководит отделением Татьяна Давыдова.

Отметим, что каждый день свыше сотни сотрудников многофункционального центра обслуживают порядка 1500 посетителей.

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