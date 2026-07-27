Сотрудников МФЦ поздравили с профессиональным праздником в Лобне

Многофункциональный центр в Лобне был создан в 2013 году. В 2025 году центр занял восьмое место в рейтинге эффективности Подмосковья, улучшив свой предыдущий результат в два раза. По результатам прошлого года МФЦ Лобни за существенный вклад в социально-экономическое развитие региона был включен в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета».

Анна Кротова отметила сотрудников центра, которые на протяжении многих лет демонстрируют высокий уровень профессионализма и стабильные результаты. Почетные грамоты получили начальник отдела организационной, правовой и аналитической работы Александра Стрельницкая, главный специалист по аналитике и информационному сопровождению Анастасия Бирюкова, ведущий специалист по обработке заявок, поданных в электронном виде Светлана Середа и главный специалист по оказанию государственных и муниципальных услуг Людмила Коновалова. Еще ряд работников МФЦ получили благодарственные письма.