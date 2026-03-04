Сотрудников МФЦ наградили в Красногорске
Более 5 тысяч услуг с начала года в бумажном и электронном вариантах обработали сотрудники офиса «Ильинское» Многофункционального центра в Красногорске. За высокий профессионализм им вручили благодарственные письма.
Заслуженные награды получили отметили операторы окна и специалист бэк-офиса. Спектр обращений, что поступают к ним ежедневно, широк — от оформления льгот до перераспределения земельных участков.
В офисе «Ильинское» работают два десятка профессиональных специалистов. За добросовестный труд коллектив МФЦ поблагодарил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков.
В прошлом году многофункциональному центру в поселке Мечниково исполнилось 10 лет. Скоро ему предстоит стать еще более современным — проведут обновление фасада здания.