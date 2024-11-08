Сотрудников машиностроительного завода «Металлист» наградили в Серпухове

Благодарностью президента Российской Федерации и другими наградами отметили работников машиностроительного предприятия в Серпухове. «Серпуховскому заводу „Металлист“» исполнился 81 год.

Один из лидеров машиностроительной отрасли акционерное общество «Серпуховский завод „Металлист“» отметил свое 81-летие. Генеральному директору Сергею Абрамову, выдающимся сотрудникам предприятия и ветеранам труда торжественно вручили благодарность президента Российской Федерации, медаль Михаила Калашникова, почетные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, благодарности Союза машиностроителей России, а также благодарности акционерного общества «Научно-производственное объединение „Высокоточные комплексы“» и госкорпорации «Ростех». Сотрудников завода также отметили благодарственными письмами Московской областной думы и главы городского округа Серпухов Серея Никитенко.

На предприятии трудятся свыше тысячи человек. Среди них есть те, кто служит зоне специальной военной операции. Сейчас на заводе «Металлист» дополнительно создали более сотни новых рабочих мест. Там разработали программу адаптации сотрудников, активно развивают корпоративную культуру, для работников предусмотрели социальный пакет: полис добровольного медицинского страхования, жилищную программу и другие.

За выдающиеся достижения по изобретению гироскопических приборов и навигационных систем акционерное общество «Серпуховский завод „Металлист“» наградили орденом «Знак почета».

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