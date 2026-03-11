Сотрудников и руководителей НКО Подмосковья пригласили на профессиональную премию

Сотрудников и руководителей некоммерческих организаций Подмосковья пригласили на первую национальную профессиональную премию «Женщины НКО». Участницы смогут рассказать о своей деятельности на федерпальном уровне.

Премия направлена на развитие активности женщин и женского сообщества, повышение мотивации и сохранения интереса к общественной деятельности у сотрудников и лидеров НКО. Участницы смогут рассказать о работе сектора на федеральном уровне.

Прием заявок продлится до 21 марта. Итоги подведут 1 июня. Награждение победителей состоится в Москве на всероссийском форуме женщин-лидеров НКО.

Узнать больше о премии можно по ссылке.