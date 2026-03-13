Сотрудников Фонда капремонта Подмосковья наградили за работу в новых регионах

Форум «Капитальный ремонт 2026-2028: от планов к реализации» прошел в Подмосковье. В преддверии Дня работника ЖКХ губернатор Андрей Воробьев поздравил сотрудников Фонда капитального ремонта и отметил специалистов, работающих на новых территориях.

Почетные грамоты и благодарственные письма получили директор Дирекции «Север» Антон Филонов, директор Дирекции по реализации специальных инфраструктурных проектов в Запорожской и Херсонской областях Иван Клюев, директор Дирекции по реализации специальных инфраструктурных проектов в ДНР Григорий Ярмизин и другие.

Всего с 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях подмосковные строители помогли восстановить около 1,5 тысячи домов и социальных учреждений. Из них 300 привели в порядок в прошлом году и более 200 вошли в план на 2026-й.

Ожидается, что в ближайшие 12 месяцев восстановят более четырех тысяч квартир, 150 социальных объектов и около 300 дворов.