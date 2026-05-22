Сотрудников «Движения Первых» наградили за вклад в воспитание молодежи

21 мая состоялось награждение сотрудников регионального отделения движения «Движение Первых» и советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. 16 сотрудников движения и 15 советников получили благодарность Министерства образования за высокую социальную активность и вклад в формирование единого воспитательного пространства в Московской области.

«Движение Первых» в Подмосковье реализует проекты, которые вовлекают детей и молодежь в социально значимую деятельность. Среди них — «Именами Героев», к которому в 2025 году присоединились почти 250 человек, и «Лидеры Подмосковья», направленный на выявление и поддержку перспективной молодежи. Более 450 участников уже объединил этот проект.

Также реализуется программа по популяризации «Движения Первых» на площадках образовательных организаций в каникулярный период. В 2025 году проект проводился в рамках трехнедельных смен с охватом более 11 тысяч человек, а в 2026 году в первую неделю каникул участие приняли более 5 тысяч человек.

Цифровой проект «Первые. Ключ безопасности» направлен на повышение цифровой грамотности и кибербезопасности среди детей и взрослых. С осени 2025 года опубликовано 20 серий, первый сезон включал 10 серий и набрал около 40 тысяч просмотров. Второй сезон также состоит из 10 серий и уже набрал более 45 тысяч просмотров.