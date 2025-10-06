Сотрудников Дмитровского техникума наградили к 85-летию учреждения

Торжественное мероприятие, посвященное 85‑летнему юбилею Дмитровского техникума, прошло в Центральном дворце культуры «Созвездие». Праздник собрал студентов, преподавателей и ветеранов, много лет проработавших в образовательном учреждении.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов поздравил собравшихся со знаменательной датой.

«Здесь всегда трудились преданные своему делу педагоги: они готовили квалифицированных специалистов рабочих профессий. Никогда искусственный интеллект не заменит умелые руки тех, кто получил образование в нашем техникуме. Их труд всегда будет востребован», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Поздравления в адрес техникума также прозвучали от благочинного Дмитровского церковного округа, протоиерея Афанасия Чорногуза, представителей предприятий-партнеров и Дмитровской торгово-промышленной палаты.

Михаил Шувалов вручил сотрудникам техникума и педагогам благодарственные письма от министра образования Подмосковья и почетные грамоты Министерства образования региона. Особо отметили на церемонии лучших студентов и ветеранов труда.