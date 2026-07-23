Сотрудников больниц наградили за многолетний труд в Подольске

В округе состоялось торжественное награждение сотрудников Подольской детской и областной клинической больниц. Поздравили врачей заместитель главы округа Евгений Градсков и председатель совета депутатов Игорь Науменков.

Награды получили 14 сотрудников: врачи, медицинские сестры и специалисты других направлений. Их отметили почетными знаками, медалями, благодарственными письмами и грамотами совета депутатов, а также благодарностями главы округа.

Среди награжденных — Ольга Селиверстова, врач-педиатр детского инфекционного отделения Подольской детской больницы. Она трудится в Подольске уже более 20 лет, а в 2024 году стала победителем премии «Подмосковный врач».

«У меня дедушка и родители врачи, поэтому я пошла по стопам своей семьи. Мне очень нравилась медицина, а детей выбрала, потому что это более уязвимая категория населения. Они, можно сказать, ангелы, с ними особенно приятно работать», — рассказала специалист.

Медицинские работники Подольска ежедневно спасают жизни и заботятся о здоровье жителей округа. Их профессионализм и преданность делу заслуживают глубокого уважения и признания.