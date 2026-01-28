Сотрудники завода в Подольске передали гумпомощь приюту для животных

В партию вошли корма, медикаменты, поводки, пеленки и прочие необходимые вещи. Представители профсоюза и совета молодых специалистов лично доставили собранную гуманитарную помощь четвероногим подопечным в приют «Лохматая душа», в котором обитают около 3 тысяч собак и кошек. Их содержание требует существенных ежемесячных затрат. Учреждение существует исключительно на пожертвования, постоянных спонсоров у него нет.

«Мы благодарны всем, кто откликается и помогает нашим питомцам. Даже самая маленькая помощь имеет большое значение для тех, кто не может попросить о ней сам», — сказала волонтер приюта Лилия.

Акция «Пушистый атом» среди заводчан проводится два раза в год на протяжении нескольких лет.