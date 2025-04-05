Сотрудники завода имени Зверева в Красногорске приняли участие в донорстве крови

Сотрудники Красногорского завода имени Зверева, входящего в холдинг «Швабе» корпорации Ростех, приняли участие в акциях по добровольной сдаче крови для медицинских учреждений Московской области. Заместитель генерального директора «Швабе» по развитию персонала Алексей Атланов отметил важность донорства, назвав его мощным проявлением доброты.

Он подчеркнул, что сотрудники холдинга активно участвуют в этом движении, ежегодно пополняя запасы крови и помогая спасать жизни. По его словам, более 2000 человек из числа работников «Швабе» поддерживают донорское движение, участвуя как в корпоративных инициативах, так и самостоятельно принимая решение стать донорами.

В марте текущего года специалисты различных предприятий холдинга, включая Красногорский завод имени Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла, Новосибирский приборостроительный завод и Вологодский оптико-механический завод, сдали в общей сложности 150 литров крови.

Донорская кровь играет ключевую роль в современной медицине: она используется не только для спасения пациентов при больших кровопотерях, но и для лечения ряда заболеваний и создания медицинских препаратов.