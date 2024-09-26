Сотрудники заповедника Серпухова обменялись опытом с коллегами в Кисловодске

Специалисты Приокско-Террасного государственного заповедника приняли участие в V юбилейном фестивале народных художественных промыслов «Заповедный сувенир», который в этом году прошел в живописном южном городе Кисловодске. Фестиваль, проводимый с 2020 года, направлен на популяризацию народных художественных промыслов на особо охраняемых природных территориях.

На мероприятии собрались лучшие производители сувенирной продукции и мастера народных промыслов из разных регионов России. Среди участников были национальные парки «Сенгилеевские горы», «Сочинский», «Ладожские шхеры», «Русская Арктика», «Лосиный остров», «Нижняя Кама», «Кисловодский» и единственный в Московской области Приокско-Террасный заповедник.

Фестиваль предложил насыщенную деловую программу, включавшую круглые столы, мастер-классы и увлекательные конкурсы. Специалисты Приокско-Террасного заповедника представили презентацию на тему «Уникальный образ заполненного сувенира как эффективный инструмент привлечения внимания к ООПТ», провели настольный мастер-класс и активно участвовали в конкурсной программе.

Жители и гости Кисловодска получили уникальную возможность познакомиться с особо охраняемыми природными территориями и их сувенирной продукцией, а также приобрести или создать своими руками памятные сувениры.

Фестиваль прошел при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России, что подчеркивает его значимость для развития и популяризации народных промыслов и охраны природы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».