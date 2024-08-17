Музыканты из Волоколамска выступили для пациентов больницы в Осташеве

Сотрудники Волоколамской детской школы искусств выступили для пациентов больницы в селе Осташеве. Преподаватель по классу гитары Евгений Сачков и методист школы Марина Сачкова порадовали отделение сестринского ухода.

Супружеская пара прошла по всем палатам. Они играли советские песни, в том числе военных лет. Исполнение музыкантов тронуло пожилых пациентов до глубины души. Некоторые композиции преподаватели спели по заказу пенсионеров.

«У преподавателей сейчас отпуск, но тем не менее они по своей инициативе могут выступать там, где их ждут. Именно так и поступили супруги Сачковы. Ветераны искренне благодарили Евгения Сергеевича и Марину Александровну. Говорили, что концерт поддержал их жизненные силы. Встреча закончилась дружеским чаепитием», — сказала директор школы искусств Виолетта Маслова.

Руководство школы в Волоколамске пообещали обсудить идею на педагогическом совете. Возможно, такая практика войдет в обиход и школа будет чаще выступать для пациентов.

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