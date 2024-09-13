Сотрудники Волоколамского кремля поучаствовали в международном форуме

Работники культуры из Волоколамска поучаствовали в международном форуме «Культурное наследие древних городов». На нем обсудили объединение стран и народов для сохранения ценностей и традиций.

Международный форум прошел в сентябре в областной библиотеке имени Горького в Рязани. На нем встретились представители культуры и искусства из 20 регионов России и гости из Белоруссии, Индии, Китая, Казахстана, Сербии, Киргизии и Абхазии.

Участники обсудили объединение стран и городов для сохранения и развития культуры, истории и традиций. Заведующая филиалом «Музей семьи великого князя Константина Константиновича» Евгения Терновская выступила на одной из экспертных площадок.

Свое выступление она посвятила дворянской усадьбе «Осташево». Специалист объяснила, что объект сейчас нуждается в восстановлении, которое позволит развивать туристический потенциал села и округа. Интерес к проекту проявили инвесторы.

Отметим, что мероприятие организовало правительство Рязанской области под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО и поддержке Россотрудничества.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».