Сотрудники «Уралхима» из Воскресенска приняли участие в краеведческом часе

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В Центральной библиотеке городского округа Воскресенск провели краеведческие часы на тему «Воскресенск — город химиков». Мероприятие собрало работников филиала «Уралхим», а также тех, кто только начинает свой путь в этой важной отрасли.

Посетители узнали об истории строительства и развития Воскресенского химического комбината, о выдающихся руководителях, которые в разные годы вели предприятие к успеху, а также о достижениях и самопожертвовании трудящихся в годы Великой Отечественной войны.

Главный библиотекарь отдела краеведения Галина Васильчук поделилась увлекательными фактами и малоизвестными деталями, которые помогли участникам глубже понять значимость комбината для региона.

Неоднократно за свою самоотверженную работу коллектив предприятия удостаивался высоких отличий и наград. В частности, в 1942 году за быстрое восстановление комбината после разрушений он был награжден Знаменем Государственного комитета обороны.

Краеведческие часы стали прекрасной возможностью для участников окунуться в историческое прошлое Воскресенска и оценить вклад химической отрасли в развитие города.

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