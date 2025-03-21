Сотрудники управляющей компании «Жилфонд» вышли на субботник в Ногинске

Сезон уборки в городе стартовал раньше, чем обычно, и продлится до 22 апреля. Подобные мероприятия пройдут на всей территории Богородского округа при участии местных жителей. Участники субботника активно работали, убирая мусор, очищая территорию возле дома от веток и листвы. Благодаря усилиям активистов дворовые пространства стали более ухоженными и привлекательными.

Подобные акции не только способствуют созданию чистоты в городе, но и помогают объединить людей. Совместная работа вдохновляет на активные действия по улучшению окружающей среды и формирует чувство ответственности за общее благо. Управляющие компании приглашают жителей принять участие в уборке дворов. Желающие присоединиться к следующим субботникам могут получить всю необходимую информацию в своей управляющей компании.