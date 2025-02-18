Сотрудники УК из Пушкино отправились в Анапу для очистки побережья от мазута

Шесть сотрудников управляющей компании из Пушкинского городского округа отправились в Керченский пролив в качестве волонтеров, чтобы помочь ликвидировать последствия разлива мазута. Они участвуют в очистке пляжей и защите местной экосистемы.

«Активная гражданская позиция коллег из отрасли не может остаться незамеченной. Приятно видеть их вовлеченность не только в профильную деятельность, но и в экологические инициативы», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Команду разделили на две группы: трое просеивают загрязненный песок на Бугазской косе, еще трое спасают пострадавших птиц. Волонтеры используют привезенные с собой инструменты — мешки и сеялки.

Руководитель направления непрофильного бизнеса ООО «УК Квадрометр» Андрей Худолеев подчеркнул, что главная задача — очистить берег от мазута, так как даже небольшое количество может нанести серьезный вред окружающей среде. Напомним, авария произошла из-за крушения двух нефтяных танкеров. В результате на дно пролива опустилось более трех тысяч тонн нефтепродуктов, но большая часть попала на берег.