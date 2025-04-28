Сотрудники ГУФСИН в Можайске взяли шефство над братской могилой в Тетерино

В преддверии 80-летия Великой Победы сотрудники одного из учреждений Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний в Можайском округе начали ухаживать за братской могилой воинов, павших при освобождении Можайска в 1942 году. Сотрудники провели ряд работ по уходу за мемориалом.

Они восстановили плитку постамента, которая со временем пришла в негодность, очистили таблички с именами воинов и фигуру красноармейца от пыли и грязи. Также была проведена уборка на прилегающей к братской могиле территории: сотрудники убрали опавшую листву, мусор и сухие ветки.

Это лишь первый шаг в рамках долгосрочного проекта. В будущем сотрудники учреждения планируют регулярно проводить работы по поддержанию порядка и благоустройству мемориала. В их планах — покраска ограды и монумента, чтобы сохранить их в достойном состоянии для будущих поколений.

Такие инициативы играют важную роль в сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании молодежи. Они помогают не забывать о подвигах наших предков и чтить их память.