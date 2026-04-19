Сотрудники ЦГАМО навестили несовершеннолетнюю узницу фашистского концлагеря

В День памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны сотрудники Центрального государственного архива Московской области (ЦГАМО) посетили ветерана труда и несовершеннолетнюю узницу фашистского концлагеря Александру Петровну Небожину. Встреча прошла в Рузском муниципальном округе в рамках проекта по сохранению исторической правды «Сохраним историю Вместе», сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Александра Петровна попала в жернова нацистской машины смерти в 1943 году, когда ей было всего два года. Она оказалась в концлагере города Гера, где на протяжении одного года и девяти месяцев выживала в нечеловеческих условиях.

Архивисты Подмосковья задокументировали бесценные воспоминания Александры Петровны о ее семье, днях за колючей проволокой, долгожданном освобождении и о том, как в тяжелое послевоенное время ей пришлось заново строить свою жизнь.

«Запись таких воспоминаний — это не просто профессиональный долг архивистов, это наша общая ответственность перед будущими поколениями», — отметили в ведомстве.

Сотрудники архива вручили Александре Петровне цветы и памятные подарки, среди которых был двухтомник «Без срока давности». Это уникальное издание, подготовленное Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области совместно с ЦГАМО, содержит подлинные архивные документы, изобличающие преступления нацистов против мирного населения на оккупированной территории Подмосковья.