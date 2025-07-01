Сотрудники центра мемориальных услуг проведут консультации в МФЦ Подмосковья
В июле жители Подмосковья смогут получить бесплатные консультации по мемориальным услугам в девяти офисах «Мои Документы». Об этом передали в пресс-службе Мингосуправления МО.
На встречах будет возможность задать вопросы о правильном оформлении удостоверений о погребении, подготовке семейных (родовых) могил и получении разрешений на установку надгробий.
В ведомстве напомнили, что консультантов в МФЦ найти будет очень просто: рядом с местом проведения встреч расположат баннер, каждый сотрудник будет в форменной одежде.
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Сотрудники центра мемориальных услуг проведут консультации в МФЦ Подмосковья
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