Сотрудники «Теплосети» провели противоаварийную тренировку в котельной № 3 Чехова

В округе продолжается активная подготовка к осенне-зимнему сезону, чтобы обеспечить каждого жителя теплом. В целях обеспечения надежности и безопасности функционирования объектов теплоснабжения специалисты службы «Теплосети» проводят регулярные противоаварийные тренировки на котельных.

Персонал котельной в микрорайоне Манушкино отработал алгоритм действий при возникновении таких нештатных ситуаций, как: снижение расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения, отказ электромагнитного прибора в работе газового оборудования, а также полное отключение электроснабжения котельной.

Такие тренировки помогают отработать слаженность действий, минимизировать время реагирования и обеспечить готовность к ликвидации возможных аварийных ситуаций в кратчайшие сроки. Специалисты проводят их на регулярной основе на всех объектах теплоснабжения согласно утвержденному графику.