Сотрудники спецподразделений подмосковной Росгвардии провели учения в Подмосковье
Сотрудники спецподразделений подмосковного главка Росгвардии провели тактико-специальные учения в Подмосковье. На ведомственном полигоне сотрудники СОБР «Гюрза» и ОМОН «Пересвет» провели занятия, направленные на совершенствование профессиональной подготовки личного состава.
На учениях бойцы спецподразделений отработали комплекс практических действий в условиях, максимально приближенных к реальной оперативной обстановке. Росгвардейцы выполнили упражнения по боевому гранатометанию, совершенствовали навыки ведения огня из разных видов стрелкового оружия.
Также отработали алгоритм действия при отражении действий диверсионной группы на движущуюся колонну. Офицеры СОБР и бойцы ОМОН отточили навыки тактической медицины с эвакуацией условно раненых.
Постоянное совершенствование навыков, слаженность действий и способность оперативно принимать решения в непростых условиях позволяют сотрудникам подразделений эффективно выполнять служебно-боевые задачи и уверенно действовать при любых угрозах.