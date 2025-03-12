Сотрудники СОБР задержали пятерых мужчин, подозреваемых в разбое в Солнечногорске

Офицеры СОБР посодействовали коллегам из МВД. Сотрудникам удалось задержать пятерых разбойников. В ноябре прошлого года они избили мужчину у дома в Солнечногорске и украли у него более 4 миллионов рублей.
Следствие установило, злоумышленники напали на уроженца одной из республик Средней Азии возле подъезда жилого дома в поселке Майдарово. Мужчины избили его, забрали пакет с деньгами и скрылись.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали на территории Москвы и области. Злоумышленники признались, что похищенные деньги потратили.
Возбуждено уголовное дело.
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