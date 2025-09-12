Сотрудники СОБР провели день открытых дверей для школьников в Солнечногорске

Сотрудники СОБР «Гюрза» подмосковной Росгвардии организовали день открытых дверей для старшеклассников лицея № 7 в Солнечногорске. Ребятам рассказали о работе подразделения и подготовке офицеров.

Также обучающимся показали видео об истории и важных моментах службы отряда.

Ученики смогли увидеть вооружение и спецтехнику. Школьникам даже дали подержать в руках боевое оружие и посидеть за рулем в служебном автомобиле.

В конце росгвардейцы ответили на вопросы ребят. Те же поблагодарили их интересную встречу.