Сотрудники СОБР провели день открытых дверей для школьников в Солнечногорске
Сотрудники СОБР «Гюрза» подмосковной Росгвардии организовали день открытых дверей для старшеклассников лицея № 7 в Солнечногорске. Ребятам рассказали о работе подразделения и подготовке офицеров.
Также обучающимся показали видео об истории и важных моментах службы отряда.
Ученики смогли увидеть вооружение и спецтехнику. Школьникам даже дали подержать в руках боевое оружие и посидеть за рулем в служебном автомобиле.
В конце росгвардейцы ответили на вопросы ребят. Те же поблагодарили их интересную встречу.
