Сотрудники СОБР «Гюрза» провели учения с дронами в Подмосковье

Сотрудники СОБР «Гюрза» отработали действия по задержанию вооруженных преступников в лесистой местности и ограниченных пространствах. Для обнаружения злоумышленников на тренировке они использовали дроны. Об этом сообщил подмосковный главк Росгвардии.
В начале бойцы провели разведку, а после перешли к блокированию и штурму здания. Это помогло им отработать навыки взаимодействия в боевых группах.
В ведомстве отметили, что тренировки поддерживают высокий уровень профессиональной подготовки «Гюрзы» для того, чтобы бойцы могли оперативно реагировать на поставленные задачи.
