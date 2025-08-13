Сотрудники СОБР «Гюрза» провели учения с дронами в Подмосковье

Сотрудники СОБР «Гюрза» отработали действия по задержанию вооруженных преступников в лесистой местности и ограниченных пространствах. Для обнаружения злоумышленников на тренировке они использовали дроны. Об этом сообщил подмосковный главк Росгвардии.

В начале бойцы провели разведку, а после перешли к блокированию и штурму здания. Это помогло им отработать навыки взаимодействия в боевых группах.

В ведомстве отметили, что тренировки поддерживают высокий уровень профессиональной подготовки «Гюрзы» для того, чтобы бойцы могли оперативно реагировать на поставленные задачи.