Сотрудники СОБР «Булат» организовали выставку стрелкового оружия в Щелкове

Сотрудники СОБР «Булат» Росгвардии по Московской области провели в Щелкове выставку для воспитанников военно-патриотического объединения «Штурмовик». На специально подготовленной площадке бойцы спецподразделения показали ребятам современное стрелковое оружие и беспилотники, которые стоят у них на вооружении.

Они наглядно продемонстрировали, как правильно собирать и разбирать оружие, и рассказали о его возможностях. После этого участники сами попробовали применить полученные знания и немного почувствовали себя бойцами спецназа.

В конце встречи ребята поблагодарили росгвардейцев за интересное мероприятие и сделали фото на память.