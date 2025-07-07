Сотрудники СОБР «Булат» Росгвардии по Московской области провели в Щелкове выставку для воспитанников военно-патриотического объединения «Штурмовик». На специально подготовленной площадке бойцы спецподразделения показали ребятам современное стрелковое оружие и беспилотники, которые стоят у них на вооружении.
Они наглядно продемонстрировали, как правильно собирать и разбирать оружие, и рассказали о его возможностях. После этого участники сами попробовали применить полученные знания и немного почувствовали себя бойцами спецназа.
В конце встречи ребята поблагодарили росгвардейцев за интересное мероприятие и сделали фото на память.
В Раде назвали потери ВСУ сумасшедшими
Минсельхоз России наградил фермеров Подмосковья за вклад в развитие отрасли
Коммунальные службы Подмосковья получат новые дробильные машины для древесины
Грузовик провалился под асфальт в Троицке
Собчак сравнила Кадышеву с полиэтиленовой матрешкой
Сотрудники СОБР «Булат» организовали выставку стрелкового оружия в Щелкове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте