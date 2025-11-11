Сотрудники скорой помощи провели урок для школьников в Орехово-Зуеве

Фото: Пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.

Профориентационное мероприятие состоялось в городской школе № 16. Урок провела бригада скорой помощи во главе с заведующим подстанциями скорой медицинской помощи Орехово-Зуевского округа Александром Стадником.

Ученики девятых-одиннадцатых классов узнали, как устроена работа подстанции скорой помощи, чем занимаются медики в ожидании вызова и почему помощь людям — это не просто профессия, а настоящее призвание. Школьникам показали изнутри салон машины скорой помощи и рассказали о назначении оборудования. Ребята с интересом слушали и задали медикам множество вопросов.

Такие мероприятия помогают подросткам определиться с выбором будущей профессии, увидеть значимость медицинской работы и понять, что каждая минута может спасти чью-то жизнь. Подобные профориентационные уроки запланированы и в других образовательных учреждениях округа.

