Более 290 дворников задействовали в уборке снега в Серпухове

В городе Серпухов на улице Чехова сотрудники комбината благоустройства активно ведут работы по уборке снега. В процессе задействованы грейдеры, которые разбивают сугробы на обочине, а следом снегоуборочные машины загружают снег в кузова самосвалов для вывоза на утилизацию.

Одновременно тракторы очищают тротуары и убирают снежные заносы на выездах из дворов. Особое внимание уделяется дорогам и маршрутам с высоким трафиком, а также территориям рядом с объектами социальной инфраструктуры.

По информации руководства комбината, на данный момент в городском округе задействовано 87 единиц техники и более 290 человек. С начала снегопадов было вывезено более 66 тысяч кубометров снега, ежедневный плановый показатель составляет 1616 кубометров.