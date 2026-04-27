Сотрудники санаторного отделения НИКИ детства вышли на субботник 25 апреля

В пятницу, 25 апреля, сотрудники санаторного отделения НИКИ детства вышли на всероссийский субботник. Для работников медицинского учреждения поддержание порядка — часть каждодневной работы, ведь от того, насколько уютно и опрятно вокруг, во многом зависит настроение и самочувствие юных пациентов.

Взяв в руки грабли, метлы и другой инвентарь, персонал дружно принялся за преображение территории.

Они тщательно собирали прошлогоднюю листву и мелкий мусор, накопившийся за зиму, но самое пристальное внимание уделили детским площадкам, где пациенты обычно гуляют и играют.

Для врачей и медсестер безопасность этих зон всегда стоит на первом месте.

«Совместный труд на свежем воздухе не только сближает коллектив, но и приносит видимый результат — порядок и красоту, которые так важны для процесса восстановления наших пациентов», — отметила заведующая санаторным отделением НИКИ детства Мадинат Сепиханова.

Сотрудники решили украсить территорию, чтобы она радовала глаз и создавала теплую атмосферу. Они подготовили почву на клумбах и высадили цветы, а также помыли окна в корпусах.