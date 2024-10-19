Сотрудники РЖД провели лекцию для школьников в Дмитрове

Встреча с ребятами на тему безопасности движения у железных дорог прошла в Дмитрове. Ее провели специалисты компании «Российские железные дороги».

Мероприятие организовали главный инженер Московско-Рижской дистанции пути Иван Яровой и специалист по охране труда Юлия Мохнатая. Они рассказали ребятам о том, какие травмы можно получить на железной дороге, если не соблюдать правила.

Также школьники узнали, как сохранить свою жизнь и стать внимательными к другим людям. Им дали советы и рекомендации, которые помогут избежать опасных ситуаций на железнодорожных путях.

Еще одной темой встречи стала профориентация. Ребята могли задать любые вопросы о работе на железной дороге.

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