Сотрудники Росгвардии задержали устроившего дебош мужчину в гостинице в Химках

Сотрудники Химкинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, который устроил беспорядки на территории охраняемого отеля в Химках. В следственном управлении ГСУ СК России по Подмосковью уже возбудили уголовное дело.

Во время патрулирования округа правоохранители получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одном из отелей, расположенном на Вашутинском шоссе. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили, что сильно пьянствующий гость заведения устроил скандал.

Мужчина вышел из своего номера и начал угрожать физической расправой как сотрудникам отеля, так и другим постояльцам, а также оскорблял их. В процессе конфликта он применил физическую силу к одной из женщин, нанеся ей телесные повреждения.

На законные требования сотрудников Росгвардии прекратить свои действия нарушитель не отреагировал, что в итоге привело к его задержанию. Правоохранители доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.