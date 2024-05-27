Сегодня 22:14 Сотрудники Росгвардии задержали стрелявшего с балкона мужчину в Видном Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Сотрудники Росгвардии задержали жителя Видного, который стрелял со своего балкона из охотничьего ружья в воздух. Патруль срочно прибыл на место происшествия, едва получив сообщение от встревоженных горожан о стрельбе.
Правоохранителям удалось оперативно обезвредить дебошира и забрать у него оружие, пострадавших нет. Нарушителя доставили в отдел полиции, по факту произошедшего проводится проверка.
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