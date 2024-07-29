Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже в Одинцове

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали женщину. Ее подозревают в краже из супермаркета.

Во время патрулирования улиц городского округа росгвардейцы получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки в магазине. Они быстро прибыли на место событий и обнаружили, что неизвестная женщина пыталась покинуть торговый зал с дорогими деликатесами в сумке, не расплатившись за них.

Правоохранители остановили задержанную на выходе из супермаркета. Ею оказалась 30-летняя местная жительница, которую позднее передали в руки полиции для дальнейшего расследования. В настоящее время проводится проверка.

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