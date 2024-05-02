Сотрудники Росгвардии задержали магазинного вора в Котельниках | 360°

02 мая 2024, 13:17
Сотрудники Росгвардии задержали магазинного вора в Котельниках
Сотрудники Люберецкого отделения Росгвардии задержали мужчину, который пытался вынести из магазина в Котельниках неоплаченные товары. Патрульные получили сигнал о том, что в гипермаркете сработала тревожная сигнализация.
Охранник магазина товаров для дома сообщил росгвардейцам, что не дал вынести из торговой точки несколько пакетов с предметами интерьера, бархатными шторами, постельным бельем и бутылкой алкоголя.
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Грабителя доставили в отдел полиции, по факту произошедшего проводится проверка.
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