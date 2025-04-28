Сотрудники Росгвардии в Одинцове приняли участие в акции «Диктант Победы»

Сотрудники Одинцовской Росгвардии приняли участие в Международной патриотической акции «Диктант Победы». Росгвардейцы проверили свои знания по истории героической борьбы советского народа против фашизма, а также в области литературных и кинематографических произведений, посвященных периоду 1941–1945 годов.

Личный состав подразделения с большим интересом отвечал на вопросы, охватывающие ключевые моменты сражений. Также участие в диктанте приняли ветераны и работники вневедомственной охраны. Каждому присвоили свой идентификационный номер, благодаря которому он позднее сможет ознакомиться с результатами тестирования на сайте организатора.

Самая масштабная проверка знаний истории Великой Отечественной войны проходит уже в седьмой раз на площадках по всей России и за ее пределами. Ежегодное проведение этой акции направлено на сохранение исторической правды и увековечивание подвига советского народа.