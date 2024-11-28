Сотрудники Росгвардии в Красногорске помогли водителю после аварии

Сотрудники Красногорского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области старшина Юрий Чобану и старший сержант Олег Илькин стали свидетелями аварии на трассе между населенными пунктами Садки и Талицы. Они сообщили о ДТП в экстренные службы и помогли пострадавшим выбраться из автомобиля.

Выяснилось, что водитель не справился с управлением на скользкой трассе, выехал на встречную полосу, перевернулся и съехал в овраг.

Юрий Чобану и Олег Илькин направились к месту аварии. Они помогли двум мужчинам выбраться из машины, отодвинув подушки безопасности и отстегнув ремни. Пострадавшие находились в шоковом состоянии. Росгвардейцы оказали им первую помощь и дождались приезда бригады скорой помощи.

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