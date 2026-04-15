Сотрудники Росгвардии провели тактические учения в Подмосковье

Сотрудники ОМОН «Русич» и СОБР «Гюрза» подмосковной Росгвардии провели тактико-специальные учения на ведомственном полигоне. Одной из целей мероприятия стало повышение уровня боевой готовности и совершенствование профессиональных навыков.

Занятия провели в условиях, максимально приближенных к реальным. Стражи порядка отработали навыки метания гранат, стрельбы из разных видов оружия, а также комплексную подготовку к действиям при обороне и наступлении.

«В рамках тренировки сотрудники спецподразделений отточили навыки эвакуации раненного из „красной зоны“ и экстренного оказания первой помощи пострадавшему», — рассказали в ведомстве.

Личный состав показал высокий уровень профессиональной подготовки и готовность к выполнению задач.