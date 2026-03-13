Сотрудники Росгвардии провели экскурсию для кадет в Подмосковье

Экскурсию провели в рамках акции «Дни Росгвардии». Сначала участники почтили память сотрудников ОМОН, погибших при исполнении служебного долга. Вместе со школьниками стражи порядка возложили цветы к памятнику.

Кадеты также посетили выставку стрелкового вооружения, экипировки и бронированной техники, которые применяют во время выполнения боевых задач. Сотрудники отряда рассказали обо всех экспонатах и их технических характеристиках.

«Для нас важно, чтобы ребята могли увидеть службу изнутри, задать интересующие вопросы и понять, что служба в отряде требует знаний, подготовки и большой ответственности», — отметил сотрудник ОМОН «Русич».

Также школьники смогли позаниматься в интерактивном тире. Они попробовали свои силы в стрельбе по мишеням из учебного пистолета Макарова, который максимально приближен к реальному образцу.