Сотрудники Росгвардии провели экскурсию для кадет в Подмосковье
Сотрудники ОМОН «Русич» главного управления Росгвардии Подмосковья провели экскурсию для кадетов школы № 18 имени Подольских курсантов.
Экскурсию провели в рамках акции «Дни Росгвардии». Сначала участники почтили память сотрудников ОМОН, погибших при исполнении служебного долга. Вместе со школьниками стражи порядка возложили цветы к памятнику.
Кадеты также посетили выставку стрелкового вооружения, экипировки и бронированной техники, которые применяют во время выполнения боевых задач. Сотрудники отряда рассказали обо всех экспонатах и их технических характеристиках.
«Для нас важно, чтобы ребята могли увидеть службу изнутри, задать интересующие вопросы и понять, что служба в отряде требует знаний, подготовки и большой ответственности», — отметил сотрудник ОМОН «Русич».
Также школьники смогли позаниматься в интерактивном тире. Они попробовали свои силы в стрельбе по мишеням из учебного пистолета Макарова, который максимально приближен к реальному образцу.